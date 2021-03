"First mover", l'alleanza trasversale tra Paesi contro il Covid. "Sfida" all'Ue e all'Oms sui vaccini (Di martedì 2 marzo 2021) Il cosiddetto "First mover group" è un gruppo di Stati senza particolari legami geografici, politici o economici che ha deciso di raccordarsi nella lotta alla pandemia, studiando soluzioni per non strozzare... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 marzo 2021) Il cosiddetto "group" è un gruppo di Stati senza particolari legami geografici, politici o economici che ha deciso di raccordarsi nella lotta alla pandemia, studiando soluzioni per non strozzare...

akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Sebastian #Kurz, prima del suo viaggio in Israele, annuncia un cambiamenti sui #vaccini. Austria, Danimarca e gli al… - pbrex668 : RT @ultimenotizie: #Austria, Danimarca e gli altri 'first mover' 'in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele, nei p… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: #Austria, Danimarca e gli altri 'first mover' 'in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele, nei p… - raffaellamucci1 : RT @ultimenotizie: #Austria, Danimarca e gli altri 'first mover' 'in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele, nei p… - ultimenotizie : #Austria, Danimarca e gli altri 'first mover' 'in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele,… -