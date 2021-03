Ferrovia Valle Caudina, bus al posto dei treni già entro marzo: “Ma a fine lavori avremo un servizio di qualità” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Scatterà entro marzo la chiusura completa e temporanea della linea Ferroviaria Napoli-Cancello-Benevento. La decisione, già ‘anticipata’ via Pec lo scorso 26 febbraio dall’Eav ai sindaci dei comuni sanniti e irpini interessati dal servizio, è stata ieri al centro di una riunione in streaming tra i vertici dell’azienda e gli amministratori (pochi, per la verità, i presenti e tra questi l’assessore alla Mobilità del Comune Luigi Ambrosone). Per quanto riguarda le tempistiche qualcosa di più se ne saprà domani, quando l’Eav si confronterà a Napoli con le maggiori sigle sindacali, pure per dirimere i nodi legati alla vicenda lavoratori. Chiara, comunque, la volontà dell’azienda: sospendere sulla citata linea l’esercizio Ferroviario con la contestuale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Scatteràla chiusura completa e temporanea della linearia Napoli-Cancello-Benevento. La decisione, già ‘anticipata’ via Pec lo scorso 26 febbraio dall’Eav ai sindaci dei comuni sanniti e irpini interessati dal, è stata ieri al cdi una riunione in streaming tra i vertici dell’azienda e gli amministratori (pochi, per la verità, i presenti e tra questi l’assessore alla Mobilità del Comune Luigi Ambrosone). Per quanto riguarda le tempistiche qualcosa di più se ne saprà domani, quando l’Eav si confronterà a Napoli con le maggiori sigle sindacali, pure per dirimere i nodi legati alla vicenda lavoratori. Chiara, comunque, la volontà dell’azienda: sospendere sulla citata linea l’eserciziorio con la contestuale ...

