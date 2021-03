Covid, notizie di oggi. Nuovo Dpcm in arrivo, verso stretta sulle scuole. LIVE (Di martedì 2 marzo 2021) Prevista per oggi la firma del decreto con le regole che saranno in vigore fino a Pasqua. Si va verso la chiusura delle scuole nelle zone rosse e in quelle arancioni con un'alta incidenza di casi. Parte la sperimentazione per somministrare i vaccini ai civili nei 'drive-in' della Difesa. Al via anche la vaccinazione nelle carceri. La ministra della Giustizia Cartabia: "Bisogna procedere veloci" Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 marzo 2021) Prevista perla firma del decreto con le regole che saranno in vigore fino a Pasqua. Si vala chiusura dellenelle zone rosse e in quelle arancioni con un'alta incidenza di casi. Parte la sperimentazione per somministrare i vaccini ai civili nei 'drive-in' della Difesa. Al via anche la vaccinazione nelle carceri. La ministra della Giustizia Cartabia: "Bisogna procedere veloci"

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - Agenzia_Ansa : Covid, Como e Cremona in zona arancione rafforzata. Arancioni anche dieci comuni del Milanese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Draghi nomina il generale #Figliuolo nuovo commissario Covid. A Domenico Arcuri i ringr… - occhio_notizie : Sono 8 i nuovi casi di #Covid 19 registrati nel comune di #Montoro. A comunicarlo è il sindaco #Giaquinto nel consu… - LPincia : RT @IlZebraapois: Durante la trasmissione di Porro,Quarta Repubblica,Salvini rende noto che ben quaranta Poliziotti sono risultari positivi… -