Orietta Berti inseguita da tre auto della polizia Bomba Covid | clamoroso imprevisto alla vigilia del Festival di Sanremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Tre macchinemi hanno inseguito e mi hanno fermato. Mi hanno seguito perché non ci credevano”: il racconto choc arriva da. La cantante, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, ha parlatosua partecipazione aldi. A tal proposito ha spiegato di essere stataproprio mentre andava a ritirare gli abiti che indosserà sul palco dell'Ariston. I poliziotti, in particolare, non l'avrebbero riconosciuta a causamascherina. La kermesse di quest'anno sarà diversa dagli anni precedenti soprattutto per l'assenza del pubblico. Una misura presa in via precauzionale a causacrisi da-19. Gli artisti in gara, però, sono ...