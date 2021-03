Juric: “Gasperini non si rende conto di quello che ha fatto per il calcio italiano. Noi siamo molto lontani” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match con il Benevento. “Ci troveremo di fronte una squadra molto esperta, che sta facendo un ottimo campionato. Noi possiamo avere difficoltà, ma se facciamo bene possiamo fargli male. Dopo la Juve mi sembra abbiano smaltito bene tutti”. Barak ha detto che se continuate così vincete lo Scudetto. “È una battuta, è un ragazzo divertente. Abbiamo fatto cose positive, ma possiamo migliorare sotto molti aspetti. Non sappiamo se riusciremo ad alzare il livello o ad abbassarlo, l’importante è lavorare e pensare che si può migliorare”. Con un risultato pieno siete salvi? “Andiamo sulla nostra strada. Finché non sei salvo non devi rilassarti, ma non devi farlo a prescindere. siamo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match con il Benevento. “Ci troveremo di fronte una squadraesperta, che sta facendo un ottimo campionato. Noi posavere difficoltà, ma se facciamo bene posfargli male. Dopo la Juve mi sembra abbiano smaltito bene tutti”. Barak ha detto che se continuate così vincete lo Scudetto. “È una battuta, è un ragazzo divertente. Abbiamocose positive, ma posmigliorare sotto molti aspetti. Non sappiamo se riusciremo ad alzare il livello o ad abbassarlo, l’importante è lavorare e pensare che si può migliorare”. Con un risultato pieno siete salvi? “Andiamo sulla nostra strada. Finché non sei salvo non devi rilassarti, ma non devi farlo a prescindere....

napolista : Juric: “Gasperini non si rende conto di quello che ha fatto per il calcio italiano. Noi siamo molto lontani”… - zazoomblog : Benevento-Verona Juric: “Loro squadra esperta. Modello Atalanta? Gasperini non si rende conto di cos’ha fatto” -… - sportface2016 : #BeneventoVerona #Juric in conferenza: “Loro squadra esperta. Modello #Atalanta? #Gasperini non si rende conto di… - ItaSportPress : Verona, Juric: 'Attenzione al Benevento. Noi come l'Atalanta? Gasperini non si rende conto di cosa ha fatto...' -… - Alessan25709324 : @alwaystoned_ A vincere col Crotone e co l'Udinese con sta squadra so bono pure io. In questo momento chiunque sare… -