Francia, l’ex presidente Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione (Di lunedì 1 marzo 2021) Francia, ex presidente Nicolas Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato dichiarato colpevole per corruzione nella vicenda delle “intercettazioni” esplosa nel 2014. Sarkozy è stato condannato a 3 anni di carcere (due con la condizionale) per corruzione e traffico di influenze. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a quattro anni di reclusione, di cui due con la condizionale, per l’ex presidente, il suo avvocato Thierry Herzog e il magistrato Gilbert Azibert. Sarkozy è accusato di aver ottenuto nel 2014 alcune informazioni su ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021), exNicolasa 3perfrancese Nicolasè stato dichiarato colpevole pernella vicenda delle “intercettazioni” esplosa nel 2014.è statoa 3di carcere (due con la condizionale) pere traffico di influenze. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a quattrodi reclusione, di cui due con la condizionale, per, il suo avvocato Thierry Herzog e il magistrato Gilbert Azibert.è accusato di aver ottenuto nel 2014 alcune informazioni su ...

