Vaccino, le colpe dell'Europa e della magistratura: ecco perché l'Italia è in ginocchio (Di domenica 28 febbraio 2021) La nascita del governo Draghi certifica in via definitiva che in Italia l'autonomia della politica è entrata in una crisi a tal segno profonda da compromettere significativamente le fragili basi del nostro sistema democratico. D'altro canto, era prevedibile che ciò accadesse dopo decenni in cui la titolarità della decisione pubblica è stata progressivamente tolta allo Stato territoriale - riducendo le classi dirigenti nazionali a puri esecutori - per affidarla ad organi sovranazionali caratterizzati da un tasso di rappresentatività a dir poco discutibile. In tal senso, al netto delle polemiche sovraniste, chiunque sia dotato di un minimo di onestà intellettuale non può non riconoscere una realtà di fatto, ovvero che la crescita dei poteri in capo all'Unione europea comporta l'affermazione di ciò che i sociologi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) La nascita del governo Draghi certifica in via definitiva che inl'autonomiaa politica è entrata in una crisi a tal segno profonda da compromettere significativamente le fragili basi del nostro sistema democratico. D'altro canto, era prevedibile che ciò accadesse dopo decenni in cui la titolaritàa decisione pubblica è stata progressivamente tolta allo Stato territoriale - riducendo le classi dirigenti nazionali a puri esecutori - per affidarla ad organi sovranazionali caratterizzati da un tasso di rappresentatività a dir poco discutibile. In tal senso, al nettoe polemiche sovraniste, chiunque sia dotato di un minimo di onestà intellettuale non può non riconoscere una realtà di fatto, ovvero che la crescita dei poteri in capo all'Unione europea comporta l'affermazione di ciò che i sociologi ...

