Trump torna e attacca Biden: «Un disastro. Potrei decidere di candidarmi di nuovo» (Di domenica 28 febbraio 2021) Trump, il ritorno è all'insegna dell'attacco a Biden: «Il suo primo mese è un disastro». Poi conferma: non penso a un nuovo partito, uniti saremo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 febbraio 2021), il ritorno è all'insegna dell'attacco a: «Il suo primo mese è un». Poi conferma: non penso a unpartito, uniti saremo...

Marco_dalformai : @Adnkronos torna trump e torna giuseppi. sempre assieme. - JaneElkann : Trump Torna a casa affitto da tua moglie mar a lago Invece di scoreggiare per le strade usa In delirio impotenza… - marcoranieri72 : RT @Adnkronos: #Trump: 'Biden disastro. Casa Bianca tra 4 anni? Chissà...' - ArhabSarhi : #Trump torna a parlare per la prima volta da quando ha lasciato la casa bianca e precisa: non creerò un nuovo parti… - Adnkronos : #Trump: 'Biden disastro. Casa Bianca tra 4 anni? Chissà...' -