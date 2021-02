Roma, caos da assembramenti: isolati i luoghi della movida ed oltre 40 le sanzioni. Interrotta festa in pieno svolgimento (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma, questa soleggiata domenica ha spinto molte persone a passeggiare nelle strade della Capitale, in barba alle normative per la diffusione dei contagi da Covid19. Leggi anche: Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi: in calo decessi, ricoveri e casi oltre un centinaio le chiamate in questo fine settimana per assembramenti in diverse zone della città, dal Centro Storico al litorale, con controlli rafforzati da parte della Polizia Locale di Roma per il rispetto delle normative a contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. Verifiche hanno riguardato anche Ostia, con gli agenti impegnati in varie località del lungomare capitolino. In diverse aree, come in zona Monti, Trastevere, San Lorenzo e a piazza Bologna, le pattuglie sono state impegnate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021), questa soleggiata domenica ha spinto molte persone a passeggiare nelle stradeCapitale, in barba alle normative per la diffusione dei contagi da Covid19. Leggi anche: Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi: in calo decessi, ricoveri e casiun centinaio le chiamate in questo fine settimana perin diverse zonecittà, dal Centro Storico al litorale, con controlli rafforzati da partePolizia Locale diper il rispetto delle normative a contrastodiffusione del contagio da Covid-19. Verifiche hanno riguardato anche Ostia, con gli agenti impegnati in varie località del lungomare capitolino. In diverse aree, come in zona Monti, Trastevere, San Lorenzo e a piazza Bologna, le pattuglie sono state impegnate ...

