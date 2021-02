Patrick Zaki, la difesa chiede la scarcerazione per permettergli di vedere il padre ricoverato (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo l’ennesima proroga della detenzione, decisa il 2 febbraio, si dovrà ancora attendere per capire quale sarà la decisione sulla carcerazione cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna, ormai detenuto da un anno nel carcere egiziano di Tora. Una speranza potrebbe arrivare per la richiesta della difesa di una liberazione basata sul ricovero in ospedale del padre e quindi con l’umana necessità di riabbracciare il figlio. Gli avvocati hanno presentato un certificato alla corte. L’udienza per Patrick, detenuto dal 7 febbraio dell’anno scorso con l’accusa di propaganda sovversiva via Facebook, si è svolta come al solito all’Istituto per assistenti di polizia annesso al complesso carcerario di Tora, all’estrema periferia sud del Cairo, dove è rinchiuso il 29enne. Anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo l’ennesima proroga della detenzione, decisa il 2 febbraio, si dovrà ancora attendere per capire quale sarà la decisione sulla carcerazione cautelare di, lo studente egiziano dell’Università di Bologna, ormai detenuto da un anno nel carcere egiziano di Tora. Una speranza potrebbe arrivare per la richiesta delladi una liberazione basata sul ricovero in ospedale dele quindi con l’umana necessità di riabbracciare il figlio. Gli avvocati hanno presentato un certificato alla corte. L’udienza per, detenuto dal 7 febbraio dell’anno scorso con l’accusa di propaganda sovversiva via Facebook, si è svolta come al solito all’Istituto per assistenti di polizia annesso al complesso carcerario di Tora, all’estrema periferia sud del Cairo, dove è rinchiuso il 29enne. Anche ...

