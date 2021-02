Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano vince facile a Salisburgo e certifica il primo posto nella fase vincitori (Di domenica 28 febbraio 2021) Obiettivo centrato per Bolzano, che espugna Salisburgo per 0-4 ed ottiene la certezza del primo posto nella fase vincitori dell’ICE Hockey League 2020-2021. Gli altoatesini, infatti, con questa vittoria (la terza consecutiva) salgono a quota 18 punti, a +9 sul Klagenfurt (ha una partita in meno) e +10 su Vienna. Dopo un primo periodo equilibrato e chiuso a reti inviolate, nella seconda metà di gara Bolzano prende il sopravvento e domina. A sbloccare il risultato è Alberga, che al minuto 31 sfrutta l’assist di Giliati e infila Lamoreaux. Una doppietta di Gazley tra il 39? e il 40? indirizza definitivamente il match dalla parte dei Foxes, che in avvio di terzo tempo ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Obiettivo centrato per, che espugnaper 0-4 ed ottiene la certezza deldell’ICE2020-. Gli altoatesini, infatti, con questa vittoria (la terza consecutiva) salgono a quota 18 punti, a +9 sul Klagenfurt (ha una partita in meno) e +10 su Vienna. Dopo unperiodo equilibrato e chiuso a reti inviolate,seconda metà di garaprende il sopravvento e domina. A sbloccare il risultato è Alberga, che al minuto 31 sfrutta l’assist di Giliati e infila Lamoreaux. Una doppietta di Gazley tra il 39? e il 40? indirizza definitivamente il match dalla parte dei Foxes, che in avvio di terzo tempo ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Pulmino con 6 bimbi centra un masso in strada dietro a una curva ...allenamento di hockey. Hanno fra i 7 ed i 13 anni. A guidare il mezzo una signora di Longarone che, a turno con altre mamme, fa la spola con la valle per accompagnare allo stadio del ghiaccio di ...

EA Play: grossi titoli in arrivo sul servizio! ... è atteso per aprile l'esordio su EA Play di NHL 21 , titolo dedicato a un altro sport amatissimo dal pubblico americano, l' hockey su ghiaccio . Preparatevi a calzare i pattini e a scendere sul ...

NHL Rookie Watch: Goalies Per quasi tutte le franchigie NHL è passata un quarto della stagione. Sì, perché quest’anno, a causa del simpatico virus che sta scombinando il mondo, la regular season si presenta in formato ...

