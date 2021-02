Bufera su Renzi e bin Salman, l'imbarazzante difesa di Scalfarotto: 'Che fissazione, vogliamo parlare di politica?' (Di sabato 27 febbraio 2021) Mentre impazza la polemica per il rapporto dell'intelligence Usa che indica, fuori da ogni dubbio, Mohammed bin Salman come mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi e che mette in serio ... Leggi su globalist (Di sabato 27 febbraio 2021) Mentre impazza la polemica per il rapporto dell'intelligence Usa che indica, fuori da ogni dubbio, Mohammed bincome mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi e che mette in serio ...

marioricciard18 : RT @globalistIT: Non potrà ignorare la questione per sempre #RenziDimettiti - lorenzB59 : RT @globalistIT: Non potrà ignorare la questione per sempre #RenziDimettiti - alessandralat10 : RT @globalistIT: Non potrà ignorare la questione per sempre #RenziDimettiti - gabri1967 : RT @globalistIT: Non potrà ignorare la questione per sempre #RenziDimettiti - alesschicchi : RT @globalistIT: Non potrà ignorare la questione per sempre #RenziDimettiti -