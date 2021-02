Vaccini Covid, Burioni contro Sandra Gallina e l’Ue (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Dobbiamo dire grazie ai tedeschi che hanno anticipato i soldi, altrimenti l’ordine Eu di Vaccini neanche partiva, mentre i cittadini europei morivano (e muoiono) a migliaia. Roba da matti. Tutto questo fa piangere il cuore un ultras europeista come me”. Lo sfogo è del virologo Roberto Burioni, che in una serie di post pubblicati su Twitter in queste ore esprime commenti severi sulla politica vaccinale anti-Covid adottata dall’Ue. Nel ‘mirino’ del docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano finisce in particolare Sandra Gallina, direttrice generale Salute della Commissione Europea: “La funzionaria che ha condotto la trattativa dell’Eu per i Vaccini è laureata alla scuola interpreti e ha avuto a che fare per la prima volta con la sanità nel luglio 2020. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Dobbiamo dire grazie ai tedeschi che hanno anticipato i soldi, altrimenti l’ordine Eu dineanche partiva, mentre i cittadini europei morivano (e muoiono) a migliaia. Roba da matti. Tutto questo fa piangere il cuore un ultras europeista come me”. Lo sfogo è del virologo Roberto, che in una serie di post pubblicati su Twitter in queste ore esprime commenti severi sulla politica vaccinale anti-adottata dal. Nel ‘mirino’ del docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano finisce in particolare, direttrice generale Salute della Commissione Europea: “La funzionaria che ha condotto la trattativa dell’Eu per iè laureata alla scuola interpreti e ha avuto a che fare per la prima volta con la sanità nel luglio 2020. ...

