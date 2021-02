Tod’s | l’eleganza ha un solo colore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Presentata alla Milano Fashion Week la sfilata del marchio. Abiti dal taglio essenziale e monocromia, grande protagonista la borsa Presentata oggi pomeriggio, 26 febbraio, online, nell’ambito della Milano Fashion Week, la sfilata. Tinte unite e linee essenziali per la donna che veste. Il brand conferma il suo stile elegante e parco con gonne a tubino, giacche dal taglio netto che si ammorbidiscono e si ampliano all’altezza del collo. Non mancano però ammiccamenti al gusto retrò di scarpe a punta color caramello e abitini stretti in vita con borsetta a tracolla, oppure ampi abiti bicolori blu e marrone accostati a borse a spalla di grandi dimensioni. E ancora:e la versatilità del tessuto imbottito anche per l’abito da donna. Nero, marrone, verde scuro, azzurro e ocra le tinte ...