Pensioni anticipate 2021, Proietti su Ddl Lega: dopo 41 anni no penalizzazioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le ultime novità sulle Pensioni anticipate 2021 giungono da Domenico Proietti con il quale ci siamo confrontati circa l’ultimo disegno di legge depositato dalla Lega a prima firma Claudio Durigon che andrebbe solamente in parte incontro alle esigenze dei precoci. Ossia la proposta numero 2855 che prevedrebbe l’uscita anticipata con 41 anni di contributi ma solo con l’assegno interamente calcolato con il contributivo, su questo aspetto i lavoratori precoci si sono detti del tutto contrari e ci hanno chiesto di provare ad interfacciarci con i sindacati per comprendere cosa ne pensino di tale proposta, che a loro dire se mai passasse, sarebbe addirittura peggiorativa dell’attuale Legge Fornero. Stamane abbiamo provato a chiedere a Roberto Ghiselli nel corso dell’intervista che ci ha ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le ultime novità sullegiungono da Domenicocon il quale ci siamo confrontati circa l’ultimo disegno di legge depositato dallaa prima firma Claudio Durigon che andrebbe solamente in parte incontro alle esigenze dei precoci. Ossia la proposta numero 2855 che prevedrebbe l’uscita anticipata con 41di contributi ma solo con l’assegno interamente calcolato con il contributivo, su questo aspetto i lavoratori precoci si sono detti del tutto contrari e ci hanno chiesto di provare ad interfacciarci con i sindacati per comprendere cosa ne pensino di tale proposta, che a loro dire se mai passasse, sarebbe addirittura peggiorativa dell’attuale Legge Fornero. Stamane abbiamo provato a chiedere a Roberto Ghiselli nel corso dell’intervista che ci ha ...

zazoomblog : Pensioni anticipate 2021 Lega propone Ddl 2855: Quota 41 ma con contributivo? - #Pensioni #anticipate #propone #28… - ilGiunco : Pensioni anticipate: il ritiro alle poste è in ordine alfabetico. Ecco il calendario - infoiteconomia : Pensioni anticipate marzo 2021: il calendario per ritirarle in contanti alle Poste - infoitinterno : Pensioni anticipate 2021, le idee di Damiano e Gnecchi al Governo Draghi | Pensioni Per Tutti - businessonlinei : Pensioni anticipate 2021 uomini e donne calcolo e simulatore ufficiale INPS con contributi e finestre aggiornate… -