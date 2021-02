Giorgio Armani | lo stilista e i suoi look da sogno

(Di venerdì 26 febbraio 2021): basta il nome per scatenare un universo fatto di abiti dae di uno stile senza tempo amata dal pubblico femminile così come da quello maschile. Linee fluide, giacche destrutturate, ricami di luce, orientalismi, esaltazione del corpo senza esibizionismo. Se c’è un nome che fa da sempre rima con eleganza è proprio il suo. Ed è stato questo punto di forza a rendere il suo brand un successo clamoroso in Italia e all’estero, in particolare dalle star americane e non solo. Che lo hanno portato sul red carpet con creazioni uniche e incantevoli che hanno fatto la storia della moda. Laura Dern e Renée Zellweger vincitrici e vestite inPrivé agli Oscar del 2020. Foto, Getty Gli inizi e la rivoluzione in una giacca Scoperto mentre lavorava alla Rinascente di Milano,collaborò ...

Amica

Lampi di colori accesi illuminano gli abiti per donna e per uomo di Emporioper l'autunno/inverno 2021 - 2022. La collezione si ispira ai codici anni 80 di Recon le silhouette femminili allungate, con la vita alta e ila morbidezza del velluto liscio. Piccoli ...... è passato già moltissimo tempo da quando l'anno scorso, durante il più importante appuntamento della moda italiana, la Milano Fashion Week , grandi stilisti comee Laura Biagiotti si ...Emporio Armani porta il vocabolario armaniano degli anni 80 nella golden age of disco. Senza eccessi, ma mantenendo il suo stile inconfondibile con un tocco di gioia di vivere ancora più necessario in ...Si apre improvvisa in flash di rosa e di viola dalle vibrazioni pop la collezione Emporio Armani per lui e per lei, che ha sfilato online oggi a Milano Moda ...