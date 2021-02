Basilicata in zona rossa da lunedì 1 marzo, il governatore Bardi: “Sacrificio inaspettato” (Di venerdì 26 febbraio 2021) La regione Basilicata da lunedì 1 marzo sarà inserita in zona rossa. Lo ha comunicato il governatore Vito Bardi, che ha confermato come si tratti di una decisione del ministero della salute che ha sorpreso e spiazzato la regione lucana: “Lo ha stabilito il Ministero della Salute a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51. Un Sacrificio in qualche modo inaspettato, per tanti cittadini e operatori economici lucani, che abbiamo il dovere di onorare per piegare una volta per tutte la curva dei contagi e uscire dall’incubo della pandemia”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) La regionedasarà inserita in. Lo ha comunicato ilVito, che ha confermato come si tratti di una decisione del ministero della salute che ha sorpreso e spiazzato la regione lucana: “Lo ha stabilito il Ministero della Salute a fronte dell’aumento dell’indice di contagiosità Rt, passato in una settimana da 1,03 a 1,51. Unin qualche modo, per tanti cittadini e operatori economici lucani, che abbiamo il dovere di onorare per piegare una volta per tutte la curva dei contagi e uscire dall’incubo della pandemia”. SportFace.

repubblica : Tre regioni in arancione, una in rosso: In base al monitoraggio della cabina di regia, si spostano Piemonte, Marche… - fattoquotidiano : Lombardia, Piemonte e Marche verso zona arancione, Basilicata in rossa. Iss: “Il contagio accelera, i numeri delle… - Italpress : Coronavirus, Basilicata in zona rossa dal 1° marzo - errror404__ : RAGAZZI MIEI LA BASILICATA ZONA ROSSA DAD AL 100% - marinellafly12 : RT @dukana2: Disastro #Covid19 #Basilicata ??perché non hanno chiuso impianti petroliferi #Eni #Shell #Total??situazione grave????#ZonaRossa… -