Asia Argento a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Il #Metoo oggi? Non mi piace: si è trasformato in un neo puritanesimo” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “La piega che ha preso il #Metoo nel tempo? Non mi piace per niente cosa è diventato, l’ho visto trasformarsi in una sorta di neo puritanesimo“. Così Asia Argento, ospite de ‘La Confessione’ di Peter Gomez in onda venerdì 26 febbraio alle 22.45 su Nove, a proposito del movimento contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne, soprattutto sul posto di lavoro, diffuso in modo virale come hashtag a partire dall’ottobre 2017, dopo le accuse contro il produttore cinematografico Harvey Weinstein, condannato a 23 anni di carcere per stupro e aggressione sessuale. “Io sono partita con l’ideale di cambiare almeno un po’ le cose, nel mio ambiente, ma poi in generale contro questo abuso di potere degli uomini sul luogo di lavoro – ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “La piega che ha preso ilnel tempo? Non miper niente cosa è diventato, l’ho visto trasformarsi in una sorta di neo“. Così, ospite de ‘La’ diin onda venerdì 26 febbraio alle 22.45 su, a proposito del movimento contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne, soprattutto sul posto di lavoro, diffuso in modo virale come hashtag a partire dall’ottobre 2017, dopo le accuse contro il produttore cinematografico Harvey Weinstein, condannato a 23 anni di carcere per stupro e aggressione sessuale. “Io sono partita con l’ideale di cambiare almeno un po’ le cose, nel mio ambiente, ma poi in generale contro questo abuso di potere degli uomini sul luogo di lavoro – ha detto ...

Grunf74 : Ora si ..... la fotosintesi è avvenuta ..... manca solo la parte dove si buttano i fiori marci .... - zazoomblog : La Confessione Asia Argento ospite di venerdì 26 febbraio “mia madre mi picchiava per colpa dell’alcol” -… - __sam__00__ : @Robin0732282200 Menomale cazzo altrimenti divento asia argento - GiuseppeCarlo16 : Ma perché intervistare Asia Argento. Non lo comprendo. Non ha fatto nulla di importante tale da meritare un servizi… - CorriereCitta : Asia Argento si confessa a Peter Gomez: «Perché mia madre mi picchiava? Per l’alcol e perché si sfogava su di me» -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento Anticipazioni La Confessione puntata del 26 febbraio 2021: cosa vedremo stasera in tv Anticipazioni La Confessione puntata del 26 febbraio 2021 . Nuovo appuntamento con la trasmissione di Peter Gomez in prima serata sul Nove. Asia Argento e la confidenza a Peter Gomez: " Cosa scatenava la violenza di mia madre? L'alcol: si sfogava su di me ". Ecco cosa vedremo dunque stasera in Tv, venerdì 26 febbraio 2021. Anticipazioni ...

Asia. Così il Vietnam ha battuto la pandemia. E l'economia è già tornata a ruggire La domanda è: come ha fatto il "piccolo" Vietnam a domare il virus e ad imporsi al mondo come uno dei Paesi più virtuosi nella lotta alla pandemia, tanto da meritare la "medaglia d'argento" (dopo la ...

Continua il film d’amore di Fabrizio Corona e Asia Argento TGCOM Asia. Così il Vietnam ha battuto la pandemia. E l’economia è già tornata a «ruggire» La Tigre asiatica ha registrato solo 34 vittime e meno di 3.400 contagi, grazie alla strategia dei test mirati e alla massiccia «propaganda» del regime. E ora il suo Pil corre più di quello della Cina ...

Elisa Isoardi conferma la partecipazione all'Isola dei Famosi, e promette grandi cose From ELLE. Dopo cinque mesi di Grande Fratello Vip, il rischio di un'overdose da reality c'è, e per questo l'Isola dei Famosi 2021 in arrivo il 15 marzo non può permettersi pass ...

Anticipazioni La Confessione puntata del 26 febbraio 2021 . Nuovo appuntamento con la trasmissione di Peter Gomez in prima serata sul Nove.e la confidenza a Peter Gomez: " Cosa scatenava la violenza di mia madre? L'alcol: si sfogava su di me ". Ecco cosa vedremo dunque stasera in Tv, venerdì 26 febbraio 2021. Anticipazioni ...La domanda è: come ha fatto il "piccolo" Vietnam a domare il virus e ad imporsi al mondo come uno dei Paesi più virtuosi nella lotta alla pandemia, tanto da meritare la "medaglia d'" (dopo la ...La Tigre asiatica ha registrato solo 34 vittime e meno di 3.400 contagi, grazie alla strategia dei test mirati e alla massiccia «propaganda» del regime. E ora il suo Pil corre più di quello della Cina ...From ELLE. Dopo cinque mesi di Grande Fratello Vip, il rischio di un'overdose da reality c'è, e per questo l'Isola dei Famosi 2021 in arrivo il 15 marzo non può permettersi pass ...