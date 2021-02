Covid, sindaco Brescia: 'La situazione in provincia è molto critica' (Di giovedì 25 febbraio 2021) commenta Ansa 'La situazione in provincia di Brescia è molto critica, sta aumentando il numero di positivi, oggi sono oltre 970 i casi segnalati'. Lo ha spiegato il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) commenta Ansa 'Laindi, sta aumentando il numero di positivi, oggi sono oltre 970 i casi segnalati'. Lo ha spiegato ildi, Emilio Del Bono.

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Zona rossa in Campania: molti contagi a Napoli, diversi comuni in lockdown Ma almeno in questa prima fase della gestione dell'emergenza Covid dovrebbe essere confermato il ... Lockdown a Napoli: la previsione del sindaco Luigi De Magistris Dopo l'aumento di casi di coronavirus ...

Coronavirus, tornano a salire i casi nell'Isernino e i sindaci chiudono le scuole ... a seguito dell'accertata positività al Covid di un docente. Anche a Frosolone , tra i centri dell'Isernino più colpiti della pandemia, il sindaco Felice Ianiro ha stabilito che tutte le scuole ...

Covid: sindaco Napoli, verosimile ritorno a zona rossa Agenzia ANSA Del Bono: «Vaccinazione di massa? Scorretto, siamo indietro» «La campagna di vaccinazione non è decollata. Siamo molto indietro sulla campagna di vaccinazione della cosiddetta Fase 1 e illudere i cittadini che siamo partiti nella vaccinazione di massa è un atto ...

Covid, de Magistris: verosimile ritorno a zona rossa “E’ chiaro che i contagi stanno salendo ed è verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, mi auguro per un periodo limitato, in una zona rossa”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magi ...

