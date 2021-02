**Calcio: Serie A, Juventus-Napoli si recupera il 17 marzo** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Il recupero della terza giornata di Serie A tra Juventus e Napoli, non disputato lo scorso 4 ottobre, si giocherà all'Allianz Stadium il 17 marzo. Lo apprende l'Adnkronos da fonti della Lega Serie A. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Il recupero della terza giornata diA tra, non disputato lo scorso 4 ottobre, si giocherà all'Allianz Stadium il 17 marzo. Lo apprende l'Adnkronos da fonti della LegaA.

Gazzetta_it : #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? - SkySport : Esaminatore Suarez patteggia un anno di reclusione - SkySport : Inter: Marotta, Ausilio e altri due dirigenti e un membro dello staff positivi al Covid - Primaonline : Calcio e diritti tv. Forte preoccupazione in Sky per l'accordo Tim-Dazn. Ibarra alla Lega Serie A: verificare criti… - tuttosport : #Milan, #Massara: '#Ibrahimovic a #Sanremo non ci turba' ?? -