Ristoranti, palestre, nuovi criteri per le zone arancioni e rosse: ecco le misure anti-Covid sul tavolo di Draghi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La parola d'ordine è prudenza. Con il Dpcm del governo Conte in scadenza il 5 marzo e un nuovo provvedimento anti-Covid da varare in tempi brevi, il premier Mario Draghi sembra intenzionato a muoversi con estrema cautela, come già dimostrato con la proroga a fine marzo delle chiusure tra le Regioni. Quello che dovrebbe cambiare, fanno sapere da fonti di governo, è il metodo: coinvolgere le Camere nell'adozione dei futuri provvedimenti, già questo se i tempi stretti lo permetteranno. In altre parole, superare i Dpcm a vantaggio dei decreti, da convertire in legge dal Parlamento entro 60 giorni. In seno al governo, si cerca una quadra tra "aperturisti" e "rigoristi". Da una parte, il leader della Lega Matteo Salvini sgomita, chiedendo la riapertura dei Ristoranti la sera, delle ...

