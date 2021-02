Il silenzio operativo di Draghi | l’iperattivismo di Salvini e il rischio della terza ondata

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Non è chiaro se andiamo verso una, come si è affrettato a dire l’ingegner Guido Bertolaso, ma di certo sul fronte del Covid la situazione sta peggiorando. E Mario, il commander in chief, non intende fare passi falsi: la linea dura è confermata, la pressione mediatica di Matteoper un avvicinamento a ipotesi di riapertura («se si possono frate i pranzi fuori, si possono fare anche le cene») è respinta. Niente da fare. La scelta è politica – verrà spiegata oggi da Roberto Speranza in Parlamento – maha voluto anche l’imprimatur del Comitato tecnico scientifico. E ieri sera da Silvio Brusaferro, Agostino Miozzo e Franco Locatelli, il vertice del Cts, lo ha ottenuto. Cari scienziati, si può pensare a riaprire qualcosa? Risposta secca: no. Dati alla mano, Locatelli e gli ...