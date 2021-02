Il Segreto anticipazioni 28 febbraio 2021 | Ramon non è il padre del bimbo di Marta?

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con Ilche vede nella puntata di domenica 28, un nuovo capitolo dell’ultima stagione della telenovela spagnola, dovesarà protagonista insieme ad Adolfo e. La Solozabal sospetta che il figlio che aspetta non sia del marito, ma del Los Visos. La stessa perplessità ce l’ha proprioche decide di affrontare Adolfo in un faccia a faccia, durante il quale i due se le danno di santa ragione. Intanto Isabel, come sapete membro della setta degli Arcangeli, propone di ordire un nuovo attacco, più cruento di quello avvenuto a La Puebla. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilpuntate spagnole: grosse novità a Puente Viejo La temporada che ci trasporterà nel 1930 porterà molti cambiamenti nel ...

