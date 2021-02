Noi consumatori contro Municipia spa: In Campania cartelle esattoriali e fermi amministrativi. E’ un abuso (Di martedì 23 febbraio 2021) Fermare la riscossione e le gravi discriminazioni in corso da parte di Municipia Spa per conto della Regione Campania ai danni dei contribuenti”. Lo chiede il presidente di “Noi consumatori”, Angelo Pisani, al premier Draghi ed alle istituzioni. “I contribuenti campani – afferma Pisani – sono penalizzati rispetto gli altri cittadini italiani, messi in stand by dal sistema Equitalia, che rispetta lo stop di legge alla riscossione fino al 30 marzo 2021”. Alla luce della pandemia da Covid-19 in atto e della grave crisi economico sociale Pisani chiede “di urgenza, di bloccare subito le discutibili iniziative messe in atto dalla Municipia Spa, concessionaria per il recupero dei crediti tributari dell’Ente regionale e di qualche Comune”. “In Italia – afferma Pisani – la legge deve essere uguale per tutti e non puo’ esser ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) Fermare la riscossione e le gravi discriminazioni in corso da parte diSpa per conto della Regioneai danni dei contribuenti”. Lo chiede il presidente di “Noi”, Angelo Pisani, al premier Draghi ed alle istituzioni. “I contribuenti campani – afferma Pisani – sono penalizzati rispetto gli altri cittadini italiani, messi in stand by dal sistema Equitalia, che rispetta lo stop di legge alla riscossione fino al 30 marzo 2021”. Alla luce della pandemia da Covid-19 in atto e della grave crisi economico sociale Pisani chiede “di urgenza, di bloccare subito le discutibili iniziative messe in atto dallaSpa, concessionaria per il recupero dei crediti tributari dell’Ente regionale e di qualche Comune”. “In Italia – afferma Pisani – la legge deve essere uguale per tutti e non puo’ esser ...

