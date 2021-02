Juventus, con il Crotone vietato sbagliare: il derby regala una chance (Di sabato 20 febbraio 2021) La Juventus riprende oggi gli allenamenti in vista della gara interna di lunedì contro i calabresi di Stroppa. Ieri i bianconeri hanno usufruito di una giornata di riposo a causa dei troppi impegni ravvicinati nelle ultime settimane. La squadra di Pirlo deve dimenticare in fretta la serata del Do Dragao per immergersi nuovamente in clima campionato dove la situazione continua ad essere critica ma non del tutto compromessa nonostante i tanti punti buttati. Andrea Pirlo, Igor Tudor e Roberto Baronio, staff tecnico della JuventusLe problematiche di Pirlo non sono cambiate Dalla partita di andata che finì 1-1 a quella che si giocherà lunedì non è cambiato tantissimo. La Juventus continua ad avere le stesse problematiche nonostante i mesi trascorsi, il Crotone invece è relegato all’ultimo posto in classifica e ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Lariprende oggi gli allenamenti in vista della gara interna di lunedì contro i calabresi di Stroppa. Ieri i bianconeri hanno usufruito di una giornata di riposo a causa dei troppi impegni ravvicinati nelle ultime settimane. La squadra di Pirlo deve dimenticare in fretta la serata del Do Dragao per immergersi nuovamente in clima campionato dove la situazione continua ad essere critica ma non del tutto compromessa nonostante i tanti punti buttati. Andrea Pirlo, Igor Tudor e Roberto Baronio, staff tecnico dellaLe problematiche di Pirlo non sono cambiate Dalla partita di andata che finì 1-1 a quella che si giocherà lunedì non è cambiato tantissimo. Lacontinua ad avere le stesse problematiche nonostante i mesi trascorsi, ilinvece è relegato all’ultimo posto in classifica e ...

