Per Crisanti siamo già nei guai. Serve un nuovo lockdown come quello di Codogno. “Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Piuttosto che pensare a sciare e mangiare fuori, anche in Italia dovremmo decidere un lockdown come è stato un anno fa a Codogno. Ormai le zone rosse non bastano più”. E’ quanto ha detto a La Stampa il virologo Andrea Crisanti, commentando le parole del consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi. “Gli impianti di sci non riaprono? E vorrei vedere! Il 20% dei contagiati – spiega l’esperto – presenta la variante inglese e la percentuale è destinata ad aumentare. Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai. come se ne esce? Con un lockdown duro subito per evitare che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Piuttosto che pensare a sciare e mangiare fuori, anche in Italia dovremmo decidere unè stato un anno fa a. Ormai le zone rosse non bastano più”. E’ quanto ha detto a La Stampa il virologo Andrea, commentando le parole del consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi. “Gli impianti di sci non riaprono? E vorrei vedere! Il 20% dei– spiega l’esperto –lae laad. Bisognava fare ila dicembre, prevenendo tutto questo, mentre oraneise ne esce? Con unduro subito per evitare che ...

Open_gol : Le zone rosse così come funzionano oggi non sono sufficienti per contenere i contagi. Andrea Crisanti torna a chied… - ilriformista : Preoccupa la diffusioni delle #VARIANTI, l'emergenza e gli appelli per un nuovo #lockdown #coronavirus #COVID19 - mgt_advisor : #lockdown @robersperanza #Crisanti #Ricciardi avete avuto un anno per prendere misure adeguate. È universalmente… - mgt_advisor : #lockdown @robersperanza #Crisanti #Ricciardi avete avuto un anno per prendere misure adeguate. È universalmente… - mgt_advisor : #lockdown @robersperanza #Crisanti #Ricciardi avete avuto un anno per prendere misure adeguate. È universalmente… -