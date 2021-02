Coronavirus in Italia, risale l’indice Rt: nuove Regioni passano in zona arancione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Diffusa la bozza del monitoraggio settimanale sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il quadro generale dell’andamento certifica un’aumento del fondamentale indice Rt, che torna pericolosamente vicino alla soglia 1. Sono infatti molte più le Regioni con un indice che non consente la zona gialla e così questa settimana si registrano dei passi in dietro in alcune Regioni. Situazione preoccupante soprattutto in Umbria e Bolzano. I dati dell’ISS: indice Rt a 0,95 La settimana scorsa si era iniziato a temere che la seconda ondata di Coronavirus non fosse passata: dopo settimane di calo, l’indice Rt si era infatti mantenuto sulla stessa soglia di 0,84. Uno stallo che poteva nascondere una risalita nel breve periodo, e così è stato. Dai dati diffusi dall’ISS, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Diffusa la bozza del monitoraggio settimanale sull’emergenzain. Il quadro generale dell’andamento certifica un’aumento del fondamentale indice Rt, che torna pericolosamente vicino alla soglia 1. Sono infatti molte più lecon un indice che non consente lagialla e così questa settimana si registrano dei passi in dietro in alcune. Situazione preoccupante soprattutto in Umbria e Bolzano. I dati dell’ISS: indice Rt a 0,95 La settimana scorsa si era iniziato a temere che la seconda ondata dinon fosse passata: dopo settimane di calo,Rt si era infatti mantenuto sulla stessa soglia di 0,84. Uno stallo che poteva nascondere una risalita nel breve periodo, e così è stato. Dai dati diffusi dall’ISS, ...

