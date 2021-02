Benjamin Mascolo, “California” è il primo album da solista: la reazione di Bella Thorne e Federico Rossi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Benjamin Mascolo è pronto a pubblicare il suo primo album da solista. Il disco dal suggestivo titolo California ha finalmente una data d’uscita: venerdì 26 febbraio. L’artista ha pubblicato la cover del nuovo progetto e la tracklist ufficiale. Benjamin Mascolo – che dopo lo scioglimento del fortunato duo Benji & Fede, annunciato il Il 17 febbraio 2020, si firma solo B3N – annuncia la data d’uscita del suo primo album da solista. California vedrà luce venerdì 26 febbraio, forte di tutta l’attesa cresciuta negli ultimi mesi attorno al progetto. «Quando ho visto la copertina, mi sono detto: impensabile, faccio un disco da solo» ha commentato l’artista appena ha preso in mano la prima ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 febbraio 2021)è pronto a pubblicare il suoda. Il disco dal suggestivo titoloha finalmente una data d’uscita: venerdì 26 febbraio. L’artista ha pubblicato la cover del nuovo progetto e la tracklist ufficiale.– che dopo lo scioglimento del fortunato duo Benji & Fede, annunciato il Il 17 febbraio 2020, si firma solo B3N – annuncia la data d’uscita del suodavedrà luce venerdì 26 febbraio, forte di tutta l’attesa cresciuta negli ultimi mesi attorno al progetto. «Quando ho visto la copertina, mi sono detto: impensabile, faccio un disco da solo» ha commentato l’artista appena ha preso in mano la prima ...

Benji Mascolo ha annunciato la pubblicazione di California , suo primo album solista dopo lo ... curando la mia mente e il mio corpo per tornare il Benjamin che conoscete. Quel ragazzo ora è fiorito ...

La fan numero uno dei nuovi progetti di Benjamin Mascolo ? È Bella Thorne ! Benji ha rivelato l'arrivo del suo primo disco solista che si intitola "California" e nelle Stories ha postato un video che mostra la reazione della fidanzata e ...

Arriva direttamente dai social, dopo le anticipazioni condivise anche sul suo canale Telegram, la notizia che le fan aspettavano da settimane. Benji Mascolo ha ...

