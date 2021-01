Tik – Tok: 48enne influencer denunciata per istigazione al suicidio, operazione della polizia postale (Di giovedì 28 gennaio 2021) La 48enne ha pubblicato un video ritraente una sfida tra la donna e un uomo, in cui entrambi si avvolgevano totalmente il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo tale da non poter respirare Leggi su firenzepost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Laha pubblicato un video ritraente una sfida tra la donna e un uomo, in cui entrambi si avvolgevano totalmente il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo tale da non poter respirare

SkyTG24 : Tik tok, influencer siracusana denunciata per istigazione al suicidio - RaiNews : #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - repubblica : Sfida estrema su Tik Tok, il neuropsichiatra Vicari “Non è colpa solo dei social. Mai il cellulare agli under 12” - camy_monti : @6dimattina_ Si ma una % spetta a me per aver trovato questa cosa su tik tok e una spetta a @helloitsaturn per aver… - FirenzePost : Tik – Tok: 48enne influencer denunciata per istigazione al suicidio, operazione della polizia postale -