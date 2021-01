Domani sciopero dei sindacati di base: disagi per scuola, sanità e trasporti (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il SI Cobas, nell’esprimere netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Conte durante l’intera fase pandemica, proclama 24 ore di sciopero generale in tutte le categorie del comparto pubblico e privato nella giornata di venerdì 29 gennaio, e chiede l’apertura immediata di un tavolo di confronto con l’esecutivo”. E' quanto annuncia il sindacato di base proclamando per Domani uno sciopero generale con manifestazioni in 24 città, tra cui Roma e Milano. L'agitazione, indetta da Si Cobas e Slai Cobas, interesserà tutti i settori pubblici e privati. Sono infatti previsti disagi per scuole, sanità, trasporti ferroviari e uffici pubblici. Lo sciopero avrà articolazioni differenti da settore a settore e saranno garantiti i servizi minimi essenziali e ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Il SI Cobas, nell’esprimere netta contrarietà alle politiche adottate dal governo Conte durante l’intera fase pandemica, proclama 24 ore digenerale in tutte le categorie del comparto pubblico e privato nella giornata di venerdì 29 gennaio, e chiede l’apertura immediata di un tavolo di confronto con l’esecutivo”. E' quanto annuncia il sindacato diproclamando perunogenerale con manifestazioni in 24 città, tra cui Roma e Milano. L'agitazione, indetta da Si Cobas e Slai Cobas, interesserà tutti i settori pubblici e privati. Sono infatti previstiper scuole,ferroviari e uffici pubblici. Loavrà articolazioni differenti da settore a settore e saranno garantiti i servizi minimi essenziali e ...

