Benfica | paura per Jorge Jesus | infezione respiratoria per il tecnico

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021)in Portogallo per le condizioni di. L’allenatore del, infatti, come comunicato dalla società lusitana è affetto da un’che lo ha costretto a saltare la conferenza stampa della vigilia a poche ore dal match contro la Belenenses. A questo proposito, il 66enne storicodi svariati club in giro per il mondo potrebbe essere obbligato a un periodo di lontananza forzata dalla squadra portoghese e, in attesa di ulteriori analisi cliniche, rischia di non sedere sulla panchina delnei prossimi impegni. SportFace.