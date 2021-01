Aurora Ramazzotti: «La psicoterapia, che mi ha aiutato tanto» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aurora Ramazzotti non ha mai fatto mistero delle proprie sofferenze, passate e presenti, di come l’ingiusto e continuo confronto mediatico con la madre, Michelle Hunziker, l’abbia portata a ritrovarsi fragile, insicura. «Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato a essere forte», ha ribadito via Instagram la figlia di Eros Ramazzotti, rispondendo ad un fan che le ha chiesto se abbia mai fatto ricorso alla psicoterapia. «Vero, mi sta aiutando tanto», ha replicato candidamente la ventiquattrenne, che su Instagram si è aperta per raccontare come abbia vissuto l’adolescenza, figlia di genitori famosi che, diversamente da quanto potrebbe essere lecito aspettarsi, non le hanno mai fatto alcuna concessione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aurora Ramazzotti non ha mai fatto mistero delle proprie sofferenze, passate e presenti, di come l’ingiusto e continuo confronto mediatico con la madre, Michelle Hunziker, l’abbia portata a ritrovarsi fragile, insicura. «Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato a essere forte», ha ribadito via Instagram la figlia di Eros Ramazzotti, rispondendo ad un fan che le ha chiesto se abbia mai fatto ricorso alla psicoterapia. «Vero, mi sta aiutando tanto», ha replicato candidamente la ventiquattrenne, che su Instagram si è aperta per raccontare come abbia vissuto l’adolescenza, figlia di genitori famosi che, diversamente da quanto potrebbe essere lecito aspettarsi, non le hanno mai fatto alcuna concessione.

