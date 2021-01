Assofond | allarme fonderie | rincari insostenibili per prezzi materie prime

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano, 28 gen. (Labitalia) - Fra fine 2020 e inizio 2021 il mercato delleper le imprese di fonderia (rottame e ghisa in pani per ledi metalli ferrosi, lingotti in leghe di alluminio e metalli leggeri per quelle di metalli non ferrosi) ha fatto registrare forti aumenti che, nel breve volgere di qualche settimana, hanno toccato la doppia cifra. E'quanto rileva, l'associazione di Confindustria che raggruppa leitaliane. La crescita, più vigorosa di quanto fosse possibile prevedere, sta creando grossi problemi a un settore che, in Italia, conta oltre 1.000 imprese, 30.000 addetti e un giro d'affari complessivo superiore ai 6 miliardi di euro. Il trend sembra essersi ormai consolidato, e gli operatori del settore non si sbilanciano su una possibile inversione di ...