Musica: Parma ricorda i 120 anni dalla morte di Verdi

Parma ha ricordato Giuseppe Verdi, in occasione del 120/o anniversario della morte del maestro, avvenuta a Milano il 27 gennaio del 1901. L'Amministrazione Comunale, infatti, ha tributato un omaggio ...

