Lazio | addio Coppa Italia | l’Atalanta vince 3-2

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) –, ma i biancocelesti escono a testa alta. Errori in difesa, troppi, Hoedt in giornata pesantemente negativa, sostituito troppo tardi, Patric il solito, Reina superlativo ma non è bastato. E dire che Inzaghi la partita l’ha giocata bene, con Milinkovic Savic a tutto campo, e tutti gli altri bene senza lode, salvo Muriqi che ha preso gusto a fare gol, si spera che gli duri, in attacco ce n’è bisogno di uno che non aspetti troppo a sparare in porta, senza troppo cincischiare. Vediamo la partita. Al 5’ primo errore di Hoedt in uscita, salvato da Akpa Akpro su Malinovskiy. Cominciamo bene. Due minuti eva in rete. Palomino gira su corner, Reina respinge e Djimsiti ribatte e fa gol. In pochi minuti due gialli ai bergamaschi: a Romero in ritardo su Pereira e a Malinovskiy per gioco pericoloso ...