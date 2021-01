Fiorentina | visite mediche per Malcuit

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dopo Aleksandr Kokorin lasi prepara al secondo acquisto in poche ore. Pochi minuti fa infatti, sono iniziate ledi Kevin. Il terzino, in arrivo dal Napoli, già da ieri sera era a Firenze e a breve sarà ufficialmente un calciatore della. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giorno di visite mediche per Kevin Malcuit. Il laterale francese si è presentato alla clinica di Piazza Indipendenza per svolgere le visite come da rito ...«Kevin Malcuit è a Firenze» questo l'annuncio della Fiorentina che pubblica dai suoi canali social la prima foto da viola del terzino francese. Malcuit è arrivato ...