Un premier ridicolo Consultazioni | come andrà a finire | Feltri | una drammatica profezia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) E ora,? Crisi di governo e dimissioni di Giuseppe Conte. Domani, mercoledì 27 gennaio, al Quirinale inizierà la liturgia delle, insomma il pallino finisce in mano a Sergio Mattarella, arbitro in questa caccia disperata di "Giuseppi" Conte a un "ter". Il centrodestra, da par suo, salirà compatto al Quirinale, riducendo così i margini di manovra del presunto avvocato del popolo. E insomma, si ripete la domanda:? A spendersi in unasu quel che sarà, già tra poche ore, ci pensa Vittorio, il direttore di Libero. Lo fa su Twitter, dove riassume la sua caustica previsione in poche parole. "Ho la sensazione che Conte uscito dalla porta rientrerà dalla finestra, ma da ...