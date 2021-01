Un Medico in famiglia, l’ex bambina prodigio è incinta: di chi si tratta? (Di martedì 26 gennaio 2021) Un Medico in famiglia, è incita una delle protagoniste del cast delle ultime edizioni che ha debuttato sul set quando era ancora molto piccola: ecco chi è. screenshoot Rai UnoE’ molto conosciuta al grande pubblico televisivo e nello specifico a quello della Rai per la sua partecipazione per diverse stagioni di una delle fiction di maggiore successo e più longeve della storia delle tv. Ha debuttato sul piccolo schermo quando era ancora molto piccola e il suo ruolo era quello di Elena Martini, figlia di Lele e Alice. Oggi è una donna e seppur ancora molto giovane, è pronta a mettere su famiglia, visto che aspetta il suo primo figlio dal compagno. Scopriamo insieme di chi si tratta e in aggiunta anche qualche piccola curiosità sull’attrice che non è l’unica in famiglia ad aver ... Leggi su chenews (Di martedì 26 gennaio 2021) Unin, è incita una delle protagoniste del cast delle ultime edizioni che ha debuttato sul set quando era ancora molto piccola: ecco chi è. screenshoot Rai UnoE’ molto conosciuta al grande pubblico televisivo e nello specifico a quello della Rai per la sua partecipazione per diverse stagioni di una delle fiction di maggiore successo e più longeve della storia delle tv. Ha debuttato sul piccolo schermo quando era ancora molto piccola e il suo ruolo era quello di Elena Martini, figlia di Lele e Alice. Oggi è una donna e seppur ancora molto giovane, è pronta a mettere su, visto che aspetta il suo primo figlio dal compagno. Scopriamo insieme di chi sie in aggiunta anche qualche piccola curiosità sull’attrice che non è l’unica inad aver ...

