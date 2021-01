Trasporto scolastico, Prefettura: “66mila corse aggiuntive” (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Prefetto di Salerno Francesco Russo ha nuovamente convocato, nelle scorse ore, il tavolo di coordinamento istituito in Prefettura in base al D.P.C.M. 3 dicembre 2020 in considerazione della ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole secondarie di secondo grado a partire dal 1° febbraio prossimo. Invitati alla riunione i sindaci dei Comuni di Salerno, Agropoli, Amalfi, Angri, Battipaglia, Cava De’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Sala Consilina, Sapri, Sarno, Scafati, Vallo della Lucania, il rappresentante di ANCI Campania, il Dirigente Generale dell’ASL e le aziende di Trasporto della provincia. Nel corso dell’incontro è stato fatto un “punto di aggiornamento” per il completamento sotto l’aspetto finanziario – con l’indicazione delle spese da sostenere per i servizi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Prefetto di Salerno Francesco Russo ha nuovamente convocato, nelle sore, il tavolo di coordinamento istituito inin base al D.P.C.M. 3 dicembre 2020 in considerazione della ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole secondarie di secondo grado a partire dal 1° febbraio prossimo. Invitati alla riunione i sindaci dei Comuni di Salerno, Agropoli, Amalfi, Angri, Battipaglia, Cava De’ Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Sala Consilina, Sapri, Sarno, Scafati, Vallo della Lucania, il rappresentante di ANCI Campania, il Dirigente Generale dell’ASL e le aziende didella provincia. Nel corso dell’incontro è stato fatto un “punto di aggiornamento” per il completamento sotto l’aspetto finanziario – con l’indicazione delle spese da sostenere per i servizi ...

Così tutti i bambini e le famiglie che avevano fatto richiesta in tempi congrui, potranno finalmente usufruire del servizio di trasporto scuolabus ...

Confermato anche il potenziamento dei trasporti urbani ed extraurbani in coincidenza con la riapertura degli istituti superiori ...

