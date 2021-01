"Ma lo hai capito?", "Uh uh". Strepitoso: Conte si dimette e Salvini umilia Toninelli, una sfottò estremo | Guarda (Di martedì 26 gennaio 2021) E venne il giorno delle dimissioni di Giuseppe Conte, che ha rimesso il mandato in mano a Sergio Mattarella, aprendo la caccia ai cosiddetti responsabili per un Conte-ter. Staremo a vedere, insomma. E dopo le dimissioni, ecco che contro Danilo Toninelli è piovuta la tagliente satira della Lega. È cosa nota, tra Toninelli e Matteo Salvini in particolare non corre buon sangue. Anzi. Lo scontro è continuo, acuito dal processo-Gregoretti. E insomma, gli scambi di "favori" si sprecano, anche se è soprattutto il grillino, ossessionato dall'ex ministro dell'Interno leghista, a tirare in ballo Salvini ad ogni occasione buona. Ma in questo caso, le cose sono andate diversamente. Infatti, l'account ufficiale del Carroccio, Lega-Salvini Premier, ha rilanciato quanto potete ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) E venne il giorno delle dimissioni di Giuseppe, che ha rimesso il mandato in mano a Sergio Mattarella, aprendo la caccia ai cosiddetti responsabili per un-ter. Staremo a vedere, insomma. E dopo le dimissioni, ecco che contro Daniloè piovuta la tagliente satira della Lega. È cosa nota, trae Matteoin particolare non corre buon sangue. Anzi. Lo scontro è continuo, acuito dal processo-Gregoretti. E insomma, gli scambi di "favori" si sprecano, anche se è soprattutto il grillino, ossessionato dall'ex ministro dell'Interno leghista, a tirare in balload ogni occasione buona. Ma in questo caso, le cose sono andate diversamente. Infatti, l'account ufficiale del Carroccio, Lega-Premier, ha rilanciato quanto potete ...

RaiRadio2 : - «Io mi chiamo G» - «Io mi chiamo G» - «No, non hai capito, sono io che mi chiamo G» - «No, sei tu che non hai cap… - mante : Ogni tanto vedi questi Ciampolilli uscire dal nulla nelle stanze della politica italiana, cerchi di capire chi sian… - Camilla66185571 : Rosalì ti prego fermati a pensare, anche se so che hai già capito devo solo ammetterlo a te stessa #rosmello - g1ulxx : RT @IVCARUSFALLS: retwitta se hai fame hai sonno fai finta di seguire le lezioni non vedi l'ora che finisca la scuola non hai capito un ca… - schiva_questa : @ftk33333 Coi sassi, che hai capito -

Ultime Notizie dalla rete : hai capito Serie C, hai capito Bisceglie-Foggia…”Su quel campo è stato un derby di tamburello…” DerbyDerbyDerby MALEH, È stato periodo duro, ma capisco il club

Tornato in campo allo stadio Pier Luigi Penzo dopo un mese out per motivi legati al mancato rinnovo col Venezia, il centrocampista Youssef Maleh, acquistato dalla Fiorentina per giugno, ...

Tornato in campo allo stadio Pier Luigi Penzo dopo un mese out per motivi legati al mancato rinnovo col Venezia, il centrocampista Youssef Maleh, acquistato dalla Fiorentina per giugno, ...