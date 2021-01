Lorient – Dijon si affronteranno domani alle 15.00

(Di martedì 26 gennaio 2021)pomeriggio,ore 15:00 ilsiper la giornata 20 del campionato Ligue 1. Ricordiamo che l’ultima gara è finita con il risultato di 0-0. Sarà il fischietto Dechepy che arbitrerà l’incontro in programma allo stadio Stade du Moustoir.risultato in cassaforte? Ilgode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.37. Il, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 0 vittorie, 1 pareggi e 4 sconfitte; ha realizzato 5 gol e subito 14. Il bilancio delé invece di 1 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 3 reti fatte e 4 subite.sono pronte a ...

11contro11 : Ligue 1, giornata 21: il PSG passeggia, #Monaco quarto #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lille #Lione #Lorient… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorient Dijon

Calciomercato.com

Domani pomeriggio, alle ore 15:00 il Lorient - Dijon si affronteranno per la giornata 20 del campionato Ligue 1.I risultati della 21^ giornata di Ligue 1, la classifica aggiornata ed i capocannonieri del campionato francese In Francia è già tempo di analisi per la seconda giornata di ritorno, la 21^ del campion ...