“King & Queen” è il nuovo singolo di Dabluz! (Di martedì 26 gennaio 2021) È disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di DABLUZ, artista di base a Modena con una personalità che fa della sua musica il suo modo di essere, combinando infinite sperimentazioni fra i mondi del rap, del blues e del pop, al di là di ogni genere predefinito o etichetta. La sua esperienza artistica, nella quale perfeziona anche le skill di produzione al fianco del mentore Stefano Morselli di Manifatture Morselli, prosegue oggi in questo nuovo brano, King & Queen, distribuito da Believe e accompagnato da un videoclip ufficiale da ora su YouTube, a cura di Mini Studio. Dopo il lavori passati, tra cui diversi ep e singoli pubblicati come indipendente con il nome di Blessy, ed il progetto Arcade che dà inizio al suo percorso con un ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 26 gennaio 2021) È disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali ildi DABLUZ, artista di base a Modena con una personalità che fa della sua musica il suo modo di essere, combinando infinite sperimentazioni fra i mondi del rap, del blues e del pop, al di là di ogni genere predefinito o etichetta. La sua esperienza artistica, nella quale perfeziona anche le skill di produzione al fianco del mentore Stefano Morselli di Manifatture Morselli, prosegue oggi in questobrano,, distribuito da Believe e accompagnato da un videoclip ufficiale da ora su YouTube, a cura di Mini Studio. Dopo il lavori passati, tra cui diversi ep e singoli pubblicati come indipendente con il nome di Blessy, ed il progetto Arcade che dà inizio al suo percorso con un ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid-… - makkox : per pochi di noi impallinati per The King ;) - Corriere : Morto Larry King, il conduttore televisivo aveva 87 anni: era stato ricoverato per Covid - strangersx2 : RT @S_y006: Raga ma la faccia di Esa King dei pali Abrate durante questa esibizione di Giulia? Ho perso un polmone scusate HAHAHAHAHA #Amic… - RajeKamal1 : RT @erotikzmovies: Bus in love eroticà indian bus ?? *ex *ock su*king in bus -