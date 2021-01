In Olanda vandalismi dei negazionisti anti - lockdown | 151 arresti e 10 feriti

(Di martedì 26 gennaio 2021) Giorni di tensione in: oltre alla crisi di governo, si stanno svolgendo da tre giorni violente proteste contro le misure del- Covid. In grandi gruppi ed intorno all'orario d'...

la Repubblica

Giorni di tensione in Olanda: oltre alla crisi di governo, si stanno svolgendo da tre giorni violente proteste contro le misure del lockdown anti-Covid. In grandi gruppi ed intorno all'orario d'inizio ...Caos, violenza e saccheggi sono stati la reazione al coprifuoco e ad un lockdown più stretto che prevede, tra le altre, una normativa più rigida per gli spostamenti. Il governo ha rafforzato l’isolame ...