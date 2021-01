Coronavirus in Campania | i dati del 25 gennaio | 976 nuovi positivi e 791 guariti

(Di martedì 26 gennaio 2021) In calo la curva dei contagi dain: il bollettino di ieri 25dell’unità di Crisi regionale riporta 976su 11.441 tamponi effettuati. In leggero calo la curva dei contagi dain, con un tasso-tamponi del 8,53% (ieri era 8,99%). Secondo idell’Unità di crisi della Regione

In leggero calo, in Campania, la curva dei contagi con un tasso positivi-tamponi del 8,53% (ieri era 8,99%). Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore i positivi sono 976, ...Nella prossima settimana saranno infatti circa 38.000 le dosi di vaccino in arrivo in linea con quanto previsto prima dell'annuncio di Pfizer di ridurre le consegne in Europa. Dopo il calo di fornitur ...