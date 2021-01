Coppa Italia quarti di finale, come e dove vederli in tv dal 26 al 28 gennaio 2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) La Coppa Italia è giunta nella fase cruciale del torneo. Nei quarti di finale della Coppa Italia si affronteranno principalmente le squadre della Serie A, eccezion fatta per la Spal che si è piazzata tra le prime quattro del torneo pur militando in Serie B. Anche il neo promosso Spezia potrebbe essere considerato una piacevole sorpresa. In questa stagione 2020/2021, però, ha già dimostrato di essere in forma e di giocare un buon calcio nella massima categoria. Quali sono le squadre ai quarti di finale di Coppa Italia? Ecco i match L’obiettivo per le squadre che si affronteranno in questi 3 giorni è uno solo: arrivare alla finale che si giocherà il 19 maggio. Certo, prima dell’ultima ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Laè giunta nella fase cruciale del torneo. Neididellasi affronteranno principalmente le squadre della Serie A, eccezion fatta per la Spal che si è piazzata tra le prime quattro del torneo pur militando in Serie B. Anche il neo promosso Spezia potrebbe essere considerato una piacevole sorpresa. In questa stagione 2020/, però, ha già dimostrato di essere in forma e di giocare un buon calcio nella massima categoria. Quali sono le squadre aididi? Ecco i match L’obiettivo per le squadre che si affronteranno in questi 3 giorni è uno solo: arrivare allache si giocherà il 19 maggio. Certo, prima dell’ultima ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - OfficialASRoma : Triplice fischio. Ai tempi supplementari vince lo Spezia 4-2. Siamo eliminati dalla Coppa Italia. #RomaSpezia - AntoVitiello : Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - Marco47255148 : @Carloalvino Llorente mandato via perchè ha osato applaudire la Juve durante la premiazione in supercoppa. Sportivi… - peguzzidadi : Questa sera derby della Madonnina in Coppa Italia...chi la spunterà?...peccato nn rivedere in campo certe coreograf… -