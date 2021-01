Israele, vaccino ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni per garantire il ritorno a scuola, chiuso l’aeroporto di Tel Aviv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Israele, vaccino ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni per garantire il ritorno a scuola Da sabato 24 gennaio in Israele anche i ragazzi tra i 16 e i 18 anni possono vaccinarsi: la decisione è stata presa per permettere agli studenti di tornare a scuola e prendere parte agli esami di fine anno in presenza, mentre Benjamin Netanyahu si sarebbe assicurato un numero di dosi sufficienti a vaccinare due terzi della popolazione entro marzo. Il Paese è attualmente nel suo terzo lockdown e il premier, atteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento a marzo di quest’anno, ha promesso ai cittadini che a febbraio l’emergenza sarà già superata. A tal fine, e per scongiurare l’ingresso di varianti più contagiose del ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021)aitra i 16 e i 18perilDa sabato 24 gennaio inanche itra i 16 e i 18possono vaccinarsi: la decisione è stata presa per permettere agli studenti di tornare ae prendere parte agli esami di fine anno in presenza, mentre Benjamin Netanyahu si sarebbe assicurato un numero di dosi sufficienti a vaccinare due terzi della popolazione entro marzo. Il Paese è attualmente nel suo terzo lockdown e il premier, atteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento a marzo di quest’anno, ha promesso ai cittadini che a febbraio l’emergenza sarà già superata. A tal fine, e per scongiurare l’ingresso di varianti più contagiose del ...

