Il motivo della medaglia d’oro al padre di Francesco Guccini | Ferruccio

La notizia è di oggi: una medaglia d'oro è stata conferita al padre di Francesco Guccini, perché disse "no" al nazifascismo. Ferruccio Guccini, questo il nome dell'uomo, è stato di recente insignito di questa onorificenza. Ferruccio è scomparso nel 1990 ma fu chiamato alle armi in giovane età e l'8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi e deportato in un campo di concentramento. A lui verrà conferita una medaglia d'onore, più di 30 anni dopo la morte. Lo ha annunciato solo nelle scorse ore il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un post sui social.

