GF Vip 5, puntata 25-01-2021: annunciato primo finalista, scoppia il caso Zorzi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stasera lunedì 25 gennaio 2021 alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 5, che sta riscuotendo sempre più critiche, soprattutto per l’ulteriore allungamento del reality show fino alla fine di febbraio. Nella puntata di stasera, tutti i nodi verranno al pettine, anche per quanto riguarda la possibile auto-eliminazione di alcuni concorrenti. Verrà poi decretato il primo finalista. O meglio, la prima finalista, visto che al tele-voto ci sono quattro donne. Decretata la prima finalista del GF Vip 5 Nella prossima diretta del GF Vip 5, quella di stasera, scopriremo chi ha vinto al tele-voto tra le due candidate finaliste, ovvero la super favorita Dayane Mello, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò (ex Adua del Vesco) e l’ultima ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Stasera lunedì 25 gennaioalle 21.30 su Canale 5 andrà in onda una nuovain diretta del Grande Fratello Vip 5, che sta riscuotendo sempre più critiche, soprattutto per l’ulteriore allungamento del reality show fino alla fine di febbraio. Nelladi stasera, tutti i nodi verranno al pettine, anche per quanto riguarda la possibile auto-eliminazione di alcuni concorrenti. Verrà poi decretato il. O meglio, la prima, visto che al tele-voto ci sono quattro donne. Decretata la primadel GF Vip 5 Nella prossima diretta del GF Vip 5, quella di stasera, scopriremo chi ha vinto al tele-voto tra le due candidate finaliste, ovvero la super favorita Dayane Mello, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò (ex Adua del Vesco) e l’ultima ...

