Coronavirus in Toscana: 14 morti, oggi 25 gennaio. E sono 422 i nuovi contagi. Vaccini: oltre quota 85mila (Di lunedì 25 gennaio 2021) sono 14 i morti per copronavirus di oggi, 25 gennaio, in Toscana. Si tratta di 10 uomini e 4 donne con età media di 80 anni. Mentre sono 422 i nuovi positivi, con età meia di 47 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). In totale, il numero dei contagiati da inizio pandemia è salito a 131.281 Leggi su firenzepost (Di lunedì 25 gennaio 2021)14 iper copronavirus di, 25, in. Si tratta di 10 uomini e 4 donne con età media di 80 anni. Mentre422 ipositivi, con età meia di 47 anni (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più). In totale, il numero deiati da inizio pandemia è salito a 131.281

qn_lanazione : Il #coronavirus in #Toscana, bollettino di lunedì 25 gennaio, 422 nuovi casi: - arezzoweb : Coronavirus: in Toscana 422 nuovi casi, età media 47 anni. 14 decessi - Toscanaoggi : #Coronavirus: 422 nuovi casi, età media 47 anni. 14 decessi #Toscana #COVID19 #sanità #regione - agenziaimpress : #Coronavirus. Sono 422 i nuovi positivi in #Toscana, età media 47 anni. I decessi sono 14 - GrossetoNotizie : Coronavirus: 422 nuovi casi, 365 guarigioni, 14 decessi, 28 ricoveri in più in Toscana -