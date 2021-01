Clima Gennaio, le sorprese non finiscono mai (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sta per giungere al termine il mese di Gennaio, ma a livello europeo non possiamo certo parlare di mese troppo rigido. Il freddo intenso è venuto per qualche giorno la scorsa settimana portando temperature molto rigide, ma poi è stato spazzato via. Andamento di Gennaio fino a questo momento in Europa, con la rappresentazione delle anomalie termiche al suoloBasti pensare che persino sulla Russia Europea le temperature sono salite vertiginosamente anche su Mosca. Dopo il gelo intenso della scorsa settimana, la colonnina di mercurio è passata abbastanza bruscamente da picchi di -20°C a valori lievemente sopra lo zero. Freddo e anche neve ora sono tornati a dominare in quest’inizio settimana su parte dell’Europa Centro-Settentrionale, ma non è il gelo intenso di una settimana fa che proveniva dalla Russia. Gli sbalzi termici sono una caratteristica ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sta per giungere al termine il mese di, ma a livello europeo non possiamo certo parlare di mese troppo rigido. Il freddo intenso è venuto per qualche giorno la scorsa settimana portando temperature molto rigide, ma poi è stato spazzato via. Andamento difino a questo momento in Europa, con la rappresentazione delle anomalie termiche al suoloBasti pensare che persino sulla Russia Europea le temperature sono salite vertiginosamente anche su Mosca. Dopo il gelo intenso della scorsa settimana, la colonnina di mercurio è passata abbastanza bruscamente da picchi di -20°C a valori lievemente sopra lo zero. Freddo e anche neve ora sono tornati a dominare in quest’inizio settimana su parte dell’Europa Centro-Settentrionale, ma non è il gelo intenso di una settimana fa che proveniva dalla Russia. Gli sbalzi termici sono una caratteristica ...

